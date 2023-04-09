Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta kendini gösteren sağanak yağış etki alanını genişletecek ve sıcaklıklar yarın birkaç derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu tahminlerini yayınlandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kendini gösteren yağışlar, tahminlere göre yarından itibaren yurdu saracak. Sıcaklıkların birkaç derece düşmesi beklenirken hafta ortasına kadar yağışların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
YER YER KUVVETLENECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu’nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.