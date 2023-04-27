Meteoroloji il il uyardı: Yarına dikkat!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta’nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.