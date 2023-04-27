Meteoroloji il il uyardı: Yarına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika uyarıları yapıldı. Yayımlanan raporda; birçok bölgede fırtına, kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte bölge bölge beklenen hava durum tahmini...
FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan rapora göre; Orta Karadeniz’de (Kastamonu – Samsun) rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta’nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BATI KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
28.04.2023 Cuma günü Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ORTA KARADENİZ'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
28.04.2023 Cuma günü Orta Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.