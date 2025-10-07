Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim Çarşamba günü için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ekim 2025 Çarşamba günü için yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Yağışların özellikle Ege kıyıları, Marmara bölgesi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı
SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Marmara Bölgesi: İstanbul,
Bursa,
Kocaeli,
Yalova,
Sakarya,
Balıkesir,
Çanakkale,
Tekirdağ,
Edirne
Ege Bölgesi: İzmir,
Aydın, Muğla,
Uşak, Manisa,
Denizli
Batı Akdeniz: Antalya (özellikle Alanya, Manavgat, Kemer, Gazipaşa çevreleri),
Isparta,
Burdur
İç Anadolu’nun batısı: Eskişehir,
Ankara’nın batı ilçeleri,
Afyonkarahisar,
Kütahya
Batı Karadeniz: Bolu,
Düzce,
Zonguldak,
Bartın
Doğu Karadeniz kıyıları: Trabzon,
Rize,
Artvin’in kuzey kesimleri
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler:
Meteoroloji, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği illerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Ani su baskını ve dere taşkınlarına karşı dikkatli olunmalı.
Yağış anında trafikte görüş mesafesi azalabileceğinden sürücüler yavaş seyretmeli.
Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda bulunulmamalı.
Küçük çaplı dolu yağışları ve kısa süreli fırtına riski göz önünde bulundurulmalı.