Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ekim 2025 Çarşamba günü için yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.