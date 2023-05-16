Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul ve Ankara için saat verildi

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ

Kuvvetli yağış beklenildiği illerden İstanbul için valilikten de kritik bir uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

- Bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.