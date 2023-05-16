Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul ve Ankara için saat verildi
Meteoroloji, İstanbul dahil birçok kent için dikkat çekti. Bir son dakika uyarısı da İstanbul Valiliği’nden geldi. Ankara Valiliği de kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu uyarılarda bulundu:
- Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ
Kuvvetli yağış beklenildiği illerden İstanbul için valilikten de kritik bir uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
- Bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'SAĞANAK' UYARISI
Ankara Valiliği Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ilimiz ve çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (çarşamba) merkez ilçelerimiz dahil kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN İSTANBUL DAHİL 16 8 KENT İÇİN SARI ALARM
Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova