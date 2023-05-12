Meteoroloji'den 13 kente turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağış bekleniyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...
O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Afyon, Uşak, Denizli’nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR!
Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın kuzeyi, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010227y
- https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010226y