Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

BATI KESİMLERE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde yarın (Perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: mgm.gov.tr

- https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23040225y

- https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23070224e