Meteoroloji o illeri uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; Batı Karadeniz'de ve yurdun Batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve denizde fırtına bekleniyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre, Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il detaylar...
BATI KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın (11.05.2023 Perşembe) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
BATI KESİMLERE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde yarın (Perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: mgm.gov.tr
- https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23040225y
- https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23070224e