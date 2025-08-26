Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: 26 Ağustos il il hava durumu
Meteoroloji, 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar güney ve doğuda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığı: Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar: Kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
Marmara: Az bulutlu ve açık. Rüzgar, bölgenin güneyinde zaman zaman kuvvetli esecek.
İstanbul: 28°C ☀️
Çanakkale: 30°C ☀️
Edirne: 30°C ☀️
Kırklareli: 28°C ☀️
Ege: Az bulutlu ve açık. Kıyılarda kuvvetli kuzey rüzgarı bekleniyor.
İzmir: 35°C ☀️
Manisa: 34°C ☀️
Denizli: 35°C ☀️
Afyonkarahisar: 29°C ☀️
Akdeniz: Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında sağanak yağış görülecek.
Antalya: 33°C ☀️
Adana: 36°C 🌤️⛈️
Hatay: 32°C 🌤️⛈️
Isparta: 33°C ☀️
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Ankara: 29°C ☀️
Konya: 29°C ☀️
Çankırı: 31°C ☀️
Eskişehir: 28°C ☀️
Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu. Sinop’un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 28°C 🌤️
Düzce: 28°C 🌤️
Zonguldak: 25°C 🌤️
Sinop: 26°C 🌥️⛈️
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerde sağanak yağış etkili olacak.
Samsun: 25°C 🌥️⛈️
Trabzon: 26°C 🌥️⛈️
Tokat: 29°C 🌤️
Amasya: 27°C 🌤️
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğuda yerel sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 31°C ☀️
Kars: 31°C 🌤️
Van: 29°C ☀️
Malatya: 34°C ☀️
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, sıcaklık yüksek.
Diyarbakır: 40°C ☀️🔥
Gaziantep: 39°C ☀️🔥
Mardin: 36°C ☀️🔥
Siirt: 39°C ☀️🔥