Meteoroloji'den çifte uyarı: Sağanak ve rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; Karadeniz, Akdeniz ve iç bölgelerde olmak üzere 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu bölgelesinde ise saatteki hızı yer yer 70 kilometreye kadar çıkabilecek rüzgar da bekleniyor.

# meteoroloji # Meteoroloji Genel Müdürlüğü # il il hava durumu # yarın hava nasıl olacak # sağanak yağış # sağanak # sağanak yağmur # yağmur sağanak meteoroloji # sağanak uyarısı
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den çifte uyarı: Sağanak ve rüzgar geliyor - Resim: 1 1 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Sağanak ve rüzgar geliyor - Resim: 2 2 5

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Sağanak ve rüzgar geliyor - Resim: 3 3 5

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Sağanak ve rüzgar geliyor - Resim: 4 4 5

O İLLERDE ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Açıklamada yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.