22-26 Nisan için alarm verildi!

O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Ancak Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği de aktarıldı.