22-26 Nisan için alarm verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada bazı illerde kuvvetli yağış olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durum tahminlerini açıkladı. Son dakika takminlerine göre; bazı iller için önemli uyarılar yapıldı. Yapılan uyarılar kapsamında o illerde yaşayan vatandaşların önlem alması gerektiği belirtilerek bayram sonrasında birçok şehirde sağanak yağış olacağı ifade edildi.
Yapılan açıklamada sağanak ve yer yer gök gürültüsünün beklendiği de aktarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahminleri vatandaşlar ile paylaştı. Rapora göre, ülke genelinde hava parçalı bulutlu olacak.
O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Ancak Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği de aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edilerek rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ifade edildi.
Kaynak: mgm.gov.tr