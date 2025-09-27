Meteoroloji’den sarı alarm! 11 ilde fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ve yeni hafta için önemli hava durumu uyarıları yaptı. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve birçok ilde sarı kodlu alarm verildi. Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde hafta sonu hava 20 derece civarında seyredecek. Cumartesi ve pazar günleri genel olarak güneşli bir hava hakim olacak.

 Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında yağışlı havanın yer yer etkili olacağını duyurdu.

Tahminlere göre ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava görülecek.

GECE VE SABAH SİS UYARISI

Meteoroloji verilerine göre gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

SARI KODLU ALARM VERİLEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda ili sarı kodla uyardı. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ için dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ HARİTASI BELLİ OLDU

Meteoroloji tahminlerine göre:

Bugün: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Antalya çevreleri ile Kırklareli kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Pazar günü: Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

