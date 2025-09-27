Meteoroloji’den sarı alarm! 11 ilde fırtına ve sağanak geliyor

Tahminlere göre ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.