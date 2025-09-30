Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

hava sıcaklığı

Sıcaklıkların iç ve kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

rüzgar

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.