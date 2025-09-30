Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında sağanak olacak.
Yağışların özellikle Ege’nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
hava sıcaklığı
Sıcaklıkların iç ve kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
rüzgar
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA 🌧️
BURSA: 13°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 🌦️
ÇANAKKALE: 14°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu ⛅
İSTANBUL: 15°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 🌦️
KIRKLARELİ: 11°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam kıyı kesimlerde yağışlı 🌧️
EGE ⛈️
AFYONKARAHİSAR: 13°C / 20°C – Yer yer kuvvetli sağanak ⛈️
DENİZLİ: 16°C / 24°C – Sağanak yağışlı 🌧️
İZMİR: 15°C / 26°C – Parçalı bulutlu, akşam sağanak ⛅🌦️
MUĞLA: 13°C / 26°C – Sağanak yağışlı 🌧️
AKDENİZ ⛈️
ADANA: 20°C / 30°C – Yerel kuvvetli sağanak ⛈️
ANTALYA: 22°C / 31°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak ⛈️
BURDUR: 13°C / 25°C – Sağanak yağışlı 🌦️
HATAY: 20°C / 27°C – Kıyıda kuvvetli sağanak ⛈️
İÇ ANADOLU 🌦️
ANKARA: 12°C / 19°C – Akşam ve gece sağanak 🌧️
ESKİŞEHİR: 11°C / 19°C – Akşam sağanak 🌦️
KONYA: 14°C / 20°C – Gece ve sabah sağanak 🌧️
NEVŞEHİR: 12°C / 19°C – Sabah ve öğle sağanak 🌦️
BATI KARADENİZ 🌧️
BOLU: 12°C / 17°C – Sağanak 🌧️
DÜZCE: 15°C / 19°C – Sağanak 🌧️
SİNOP: 16°C / 24°C – Sağanak 🌧️
ZONGULDAK: 14°C / 19°C – Yer yer kuvvetli sağanak ⛈️
ORTA VE DOĞU KARADENİZ 🌧️
ARTVİN: 13°C / 19°C – Yer yer kuvvetli sağanak ⛈️
RİZE: 17°C / 22°C – Kuvvetli sağanak ⛈️
SAMSUN: 16°C / 20°C – Kuvvetli sağanak ⛈️
TRABZON: 17°C / 21°C – Gece saatlerinde kuvvetli sağanak 🌧️
DOĞU ANADOLU 🌦️
ERZURUM: 7°C / 21°C – Öğleden sonra sağanak 🌧️
KARS: 5°C / 22°C – Öğleden sonra sağanak 🌦️
MALATYA: 13°C / 26°C – Yerel gök gürültülü sağanak ⛈️
VAN: 11°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu ⛅
GÜNEYDOĞU ANADOLU ⛅
DİYARBAKIR: 13°C / 30°C – Öğleden sonra sağanak 🌧️
MARDİN: 20°C / 26°C – Parçalı bulutlu ⛅
SİİRT: 19°C / 30°C – Parçalı bulutlu ⛅