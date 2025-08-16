Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor: 16 Ağustos hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni tahminlere göre Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgârın, yer yer 50-70 km/saat hızla fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgâr

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

🌤 Marmara: Az bulutlu ve açık. Bölge genelinde fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.

İstanbul: 23°C / 30°C 🌤💨
Edirne: 21°C / 33°C ☀️

Çanakkale: 24°C / 31°C 🌤💨
Balıkesir: 20°C / 32°C ☀️

☀️ Ege: Az bulutlu ve açık. Kuzey Ege kıyılarında fırtına etkili olacak.

İzmir: 25°C / 35°C 🌤💨
Denizli: 23°C / 38°C 🔥☀️

Muğla: 20°C / 34°C ☀️
Afyonkarahisar: 18°C / 32°C 🌤

☀️ Akdeniz: Az bulutlu ve açık.

Antalya: 27°C / 32°C 🌴☀️
Adana: 23°C / 36°C 🔥☀️

Hatay: 24°C / 30°C 🌤
Isparta: 22°C / 36°C ☀️

🌤 İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Ankara: 17°C / 31°C 🌤
Konya: 20°C / 33°C ☀️

Eskişehir: 16°C / 32°C 🌤
Yozgat: 12°C / 27°C 🌥

🌤 Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık.

Zonguldak: 18°C / 25°C 🌤
Sinop: 22°C / 33°C ☀️🌊

Bolu: 12°C / 31°C 🌤
Düzce: 17°C / 31°C ☀️

🌦 Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu. Öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon: 23°C / 28°C 🌦🌊
Samsun: 22°C / 30°C 🌤🌊
Amasya: 17°C / 30°C ⛅

☀️ Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Erzurum: 9°C / 27°C 🌤
Kars: 8°C / 26°C 🌤

Malatya: 20°C / 36°C ☀️🔥
Van: 16°C / 28°C 🌤🌊

☀️ Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 24°C / 39°C 🔥☀️
Gaziantep: 23°C / 39°C ☀️🔥

Mardin: 27°C / 37°C ☀️
Siirt: 24°C / 38°C 🌤🔥

