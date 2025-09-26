Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi.

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri; ayrıca Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava Sıcaklığı
Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşüş beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.

Uyarı
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Bölgelerimizde Hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli çevreleri; Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağış görülecek. Gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Rüzgar kuzeyden kuvvetli, zaman zaman fırtınalı.

Bursa: 15°C – 27°C, sabah kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
Çanakkale: 19°C – 25°C, sabah iç kesimleri sağanak yağışlı

İstanbul: 19°C – 24°C, parçalı çok bulutlu, gece yerel sağanak
Kırklareli: 16°C – 21°C, parçalı çok bulutlu, yerel sağanak

Ege

Genel olarak az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu. Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Afyonkarahisar: 9°C – 25°C, açık
Denizli: 18°C – 32°C, açık

İzmir: 17°C – 30°C, açık
Manisa: 17°C – 30°C, parçalı bulutlu

Akdeniz

Genel olarak az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu.

Adana: 20°C – 34°C, açık
Antalya: 23°C – 34°C, açık

Burdur: 13°C – 31°C, açık
Hatay: 20°C – 31°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu.

Ankara: 11°C – 24°C, açık
Çankırı: 7°C – 26°C, açık

Eskişehir: 13°C – 24°C, açık
Konya: 14°C – 25°C, açık

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 12°C – 23°C, bulutlu
Düzce: 14°C – 24°C, bulutlu

Sinop: 17°C – 23°C, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak
Zonguldak: 15°C – 22°C, bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge kıyıları ile Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Gece pus ve sis görülecek.

Artvin: 13°C – 19°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize: 18°C – 24°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak

Samsun: 18°C – 20°C, gece sağanak yağışlı
Trabzon: 18°C – 22°C, sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Az bulutlu ve açık. Diyarbakır: 13°C – 33°C, açık Gaziantep: 17°C – 32°C, açık

Malatya: 9°C – 27°C, açık
Van: 5°C – 22°C, parçalı bulutlu

Mardin: 21°C – 31°C, açık
Siirt: 17°C – 32°C, açık

