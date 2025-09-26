Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri; ayrıca Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.