Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle 7 Eylül Pazar günü etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji, 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışların özellikle 7 Eylül Pazar günü şiddetli olacağı belirtilirken, vatandaşların sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.
SAĞANAK YAĞIŞIN BEKLENDİĞİ İLLER:
🌧️🔴 Malatya
🌧️🔴 Gümüşhane
🌧️🔴 Bayburt
🌧️🔴 Erzincan
🌧️🔴 Erzurum
🌧️🔴 Kars
🌧️🔴 Ordu
🌧️🔴 Giresun
🌧️🔴 Trabzon
🌧️🔴 Rize
Uzmanlar, bu illerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.