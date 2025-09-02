Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle 7 Eylül Pazar günü etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji, 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışların özellikle 7 Eylül Pazar günü şiddetli olacağı belirtilirken, vatandaşların sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

SAĞANAK YAĞIŞIN BEKLENDİĞİ İLLER:

🌧️🔴 Malatya

🌧️🔴 Gümüşhane

🌧️🔴 Bayburt

🌧️🔴 Erzincan

🌧️🔴 Erzurum

🌧️🔴 Kars

🌧️🔴 Ordu

🌧️🔴 Giresun

🌧️🔴 Trabzon

🌧️🔴 Rize

Uzmanlar, bu illerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

