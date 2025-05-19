Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak!

Haziran ayına yaklaşırken yurt genelinde beklenen sıcak ve güneşli havalar, yerini yeniden sağanak yağışlara bırakıyor.

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 20 Mayıs Salı günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 2

Özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı şehirlerinde kuvvetli yağışların görüleceği bildirilirken, vatandaşların ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 3

Meteoroloji yetkilileri, yaz mevsimine girilmesine rağmen yağışlı sistemlerin etkisini sürdürdüğünü belirterek, 14 il için sarı uyarı yayınladı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı ifade ediliyor.

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 4

20 Mayıs Salı günü sağanak yağış beklenen iller:

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 5

Bilecik

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 6

Düzce

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 7

Sakarya

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 8

Bolu

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 9

Zonguldak

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 10

Bartın

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 11

Karabük

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 12

Kastamonu

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 13

Sinop

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 14

Amasya

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 15

Ardahan

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 16

Kars

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 17

Adana

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak! - Resim: 18

Osmaniye

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sağanak yağış şiddetli yağış