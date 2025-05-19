Meteorolojiden son dakika uyarısı: 20 ilde sağanak yağış etkili olacak!
Haziran ayına yaklaşırken yurt genelinde beklenen sıcak ve güneşli havalar, yerini yeniden sağanak yağışlara bırakıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 20 Mayıs Salı günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı şehirlerinde kuvvetli yağışların görüleceği bildirilirken, vatandaşların ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji yetkilileri, yaz mevsimine girilmesine rağmen yağışlı sistemlerin etkisini sürdürdüğünü belirterek, 14 il için sarı uyarı yayınladı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı ifade ediliyor.
20 Mayıs Salı günü sağanak yağış beklenen iller:
Bilecik
Düzce
Sakarya
Bolu
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Amasya
Ardahan
Kars
Adana
Osmaniye