Meteoroloji’den Türkiye genelinde kar ve don alarmı! İşte il il 1 Aralık hava durumu

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, doğu kesimlerinde ise yağmur ve sağanakların etkili olacağı kaydediliyor.

Bursa 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak görülecek.

Çanakkale 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kırklareli 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.