Meteoroloji’den Türkiye genelinde kar ve don alarmı! İşte il il 1 Aralık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık Pazartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
MGM'nin verilerine göre, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü için ülkenin bütünü çok bulutlu bir havaya sahne olacak.
Yağışların etkili olacağı bölgeler ise Marmara'nın doğu illeri, Kuzey Ege, İç Anadolu Bölgesi, tüm Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi, Hatay ve Siirt'in yanı sıra Adana'nın doğu bölgeleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri olarak sıralanıyor.
Yağış türleri bölgeden bölgeye farklılık gösterecek: Kıyı kesimlerde genellikle sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kısımlarında, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek alanlarında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Ayrıca, iç bölgelerde pus ve sis olaylarının yanı sıra, özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı riski bulunuyor.
Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak; diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, doğu kesimlerinde ise yağmur ve sağanakların etkili olacağı kaydediliyor.
Bursa 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak görülecek.
Çanakkale 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Kırklareli 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.
EGE
Kuzey kesimler ile Aydın kıyılarında yağmur ve sağanakların beklendiği Ege’de, iç kesimlerde pus ve sis sabah ve gece saatlerinde etkili olacak.
Afyonkarahisar 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu.
Denizli 15°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İzmir 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Manisa 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak görülecek.
AKDENİZ
Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adana’nın doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis etkisini gösterecek.
Adana 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya 21°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Hatay 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Isparta 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Bölgenin büyük kısmı yağış alacak. Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması, kuzeydoğu yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor. Sis, pus ve özellikle kuzeydoğuda buzlanma dikkat çekiyor.
Ankara 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.
Çankırı 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu.
Eskişehir 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.
Kayseri 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde aralıklı yağış hakim. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Bolu 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur; yükseklerde karla karışık yağmur.
Düzce 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak.
Sinop 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Zonguldak 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar öne çıkıyor; kuzeyde buzlanma ve don görülecek.
Erzurum 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar.
Kars 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar.
Malatya 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Van 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Siirt’te yağmur ve sağanakların öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtiliyor.
Diyarbakır 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep 16°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Mardin 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Siirt 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle sonrası ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.