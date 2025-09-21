Meteoroloji’den turuncu alarm! Bu illerde sel riski, kuvvetli rüzgar kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül 2025 Pazar günü için özellikle Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacak kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle turuncu kodlu uyarı yayımladı.
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Orta Karadeniz kıyıları, Tokat ve Sinop çevreleri ile Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENTİSİ
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
İşte bölge bölge hava durumu:
Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Trakya’nın batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli kıyılarında kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. İstanbul 26°C, Bursa 29°C, Çanakkale 27°C.
Ege: Az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyinde rüzgâr kuvvetli esecek. İzmir 32°C, Manisa 33°C, Denizli 32°C.
Akdeniz: Bölge genelinde az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgâr kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Adana 36°C, Antalya 34°C, Burdur 29°C.
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sivas’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Ankara 25°C, Eskişehir 25°C, Çankırı 26°C.
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri sağanak yağışlı. Rüzgâr Batı Karadeniz’in kıyılarında kuvvetli esecek. Bolu 25°C, Düzce 27°C, Sinop 26°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu’da kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli olacak. Samsun 23°C, Rize 23°C, Artvin 18°C.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak yağışlı, güney ve batısında rüzgâr kuvvetli. Erzurum 16°C, Kars 14°C, Malatya 24°C.