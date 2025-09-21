Meteoroloji’den turuncu alarm! Bu illerde sel riski, kuvvetli rüzgar kapıda

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.