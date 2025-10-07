Meteoroloji’den turuncu alarm: İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 2025 hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 20 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi. Kuvvetli yağış, fırtına ve sel riskine karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 7 Ekim 2025 hava durumu raporuna göre, yağış beklenen 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da bulunduğu bu illerde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre; kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Ankara’nın batısı, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden saatte 40–60 km hızla esmesi bekleniyor.
🔹 Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
⚠️ Meteoroloji’den Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde yağışların kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) bekleniyor.
🟠 20 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji, bugün kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
🌍 Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışlar Bilecik ve Sakarya hariç yerel kuvvetli olacak.
İstanbul: 16°C – 20°C, kuvvetli sağanak
Bursa: 14°C – 21°C, gök gürültülü sağanak
Çanakkale: 14°C – 17°C, kuvvetli yağış
Kırklareli: 12°C – 14°C, yerel kuvvetli sağanak
Ege:
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
İzmir: 17°C – 20°C, çok kuvvetli yağış
Manisa: 17°C – 22°C, kuvvetli yağış
Denizli: 14°C – 20°C, gök gürültülü sağanak
Afyonkarahisar: 10°C – 19°C, kuvvetli yağış
Akdeniz:
Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Antalya: 20°C – 25°C, yerel kuvvetli yağış
Burdur: 11°C – 20°C, sağanak
Adana: 18°C – 29°C, parçalı bulutlu
Hatay: 17°C – 28°C, açık ve az bulutlu
İç Anadolu:
Ankara ve Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak geçişleri bekleniyor.
Ankara: 10°C – 24°C, öğleden sonra kuvvetli yağış
Eskişehir: 10°C – 22°C, sağanak
Çankırı: 8°C – 26°C, az bulutlu
Konya: 10°C – 22°C, açık
Batı Karadeniz:
Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 9°C – 24°C
Düzce: 13°C – 26°C
Zonguldak: 14°C – 23°C
Sinop: 17°C – 25°C
Orta ve Doğu Karadeniz:
Genel olarak az bulutlu, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Samsun: 15°C – 24°C
Trabzon: 15°C – 24°C
Rize: 15°C – 24°C
Amasya: 12°C – 29°C
Doğu Anadolu:
Açık ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
Erzurum: 6°C – 24°C
Kars: 4°C – 24°C
Malatya: 10°C – 28°C
Van: 9°C – 23°C
Güneydoğu Anadolu:
Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Diyarbakır: 13°C – 31°C
Gaziantep: 13°C – 28°C
Mardin: 19°C – 28°C
Siirt: 19°C – 31°C