Meteoroloji’den turuncu alarm: İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre; kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Ankara’nın batısı, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden saatte 40–60 km hızla esmesi bekleniyor.