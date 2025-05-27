Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 30 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. Haziran ayına günler kala yaz havası beklenirken, birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak.
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MGM'nin uyarı listesine göre, 30 Mayıs Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 59 il şöyle:
Çanakkale,
Edirne,
Tekirdağ,
Kırklareli,
Bilecik,
Sakarya,
Bolu,
Düzce,
Karabük,
Kastamonu,
Çorum,
Bayburt,
Rize,
Amasya,
Tokat,
Ordu,
Giresun,
Gümüşhane,
Trabzon,
Eskişehir,
Konya,
Artvin,
Ankara,
Çankırı,
Aksaray,
Kırıkkale,
Kırşehir,
Yozgat,
Niğde,
Nevşehir,
Kayseri,
Karaman,
Sivas,
İzmir,
Aydın,
Muğla,
Manisa,
Denizli,
Uşak,
Kütahya,
Afyonkarahisar,
Malatya,
Erzincan,
Elazığ,
Tunceli,
Bingöl,
Erzurum,
Kars,
Ağrı,
Ardahan,
Iğdır,
Antalya,
Burdur,
Isparta,
Mersin,
Adana,
Hatay,
Osmaniye,
Kahramanmaraş
Uzmanlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.