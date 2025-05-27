Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 30 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. Haziran ayına günler kala yaz havası beklenirken, birçok şehirde adeta bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 1

MGM'nin uyarı listesine göre, 30 Mayıs Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 59 il şöyle:

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 2

Çanakkale,

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 3

Edirne, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 4

Tekirdağ, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 5

Kırklareli, 

5 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 6

Bilecik, 

6 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 7

Sakarya,

7 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 8

Bolu,

8 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 9

Düzce, 

9 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 10

Karabük, 

10 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 11

Kastamonu, 

11 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 12

Çorum, 

12 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 13

Bayburt,

13 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 14

Rize, 

14 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 15

Amasya, 

15 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 16

Tokat, 

16 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 17

Ordu,

17 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 18

Giresun, 

18 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 19

Gümüşhane, 

19 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 20

Trabzon, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 21

Eskişehir,

21 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 22

Konya,

22 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 23

Artvin, 

23 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 24

Ankara, 

24 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 25

Çankırı,

25 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 26

Aksaray, 

26 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 27

Kırıkkale,

27 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 28

Kırşehir, 

28 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 29

Yozgat,

29 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 30

Niğde, 

30 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 31

Nevşehir,

31 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 32

Kayseri, 

32 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 33

Karaman, 

33 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 34

Sivas,

34 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 35

İzmir, 

35 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 36

Aydın, 

36 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 37

Muğla, 

37 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 38

Manisa, 

38 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 39

Denizli, 

39 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 40

Uşak,

40 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 41

Kütahya, 

41 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 42

Afyonkarahisar,

42 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 43

Malatya, 

43 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 44

Erzincan, 

44 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 45

Elazığ, 

45 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 46

Tunceli, 

46 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 47

Bingöl, 

47 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 48

Erzurum, 

48 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 49

Kars, 

49 61
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 50

Ağrı, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 51

Ardahan,

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 52

Iğdır,

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 53

Antalya, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 54

Burdur,

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 55

Isparta, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 56

Mersin, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 57

Adana, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 58

Hatay, 

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 59

Osmaniye,

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 60

Kahramanmaraş

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Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak! - Resim: 61

Uzmanlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.

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