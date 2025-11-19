Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bu illeri etkisi altına alacak!

Meteoroloji, 20 Kasım Perşembe günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Şiddetli yağışların etkili olacağı bölgeler duyuruldu.

Sonbaharda yaşanacak şiddetli yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalayacağı bildirildi. Bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı şehirler duyuruldu.

☔ KIRKLARELİ

☔ EDİRNE

☔ MUĞLA

☔ AYDIN

