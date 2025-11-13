Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 14 Kasım Cuma günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sonbahar sistemiyle birlikte yağışların özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

AMASYA

SAMSUN

TOKAT

ORDU

SİVAS

GİRESUN

MALATYA

ADIYAMAN

ŞANLIURFA

GAZİANTEP

OSMANİYE

KİLİS

ADANA

HATAY

