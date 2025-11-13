Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 14 Kasım Cuma günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sonbaharın en yoğun yağışlarından biri olarak değerlendirilen sistemin etkisiyle pek çok şehirde kuvvetli yağmur bekleniyor.
AMASYA
SAMSUN
TOKAT
ORDU
SİVAS
GİRESUN
MALATYA
ADIYAMAN
ŞANLIURFA
GAZİANTEP
OSMANİYE
KİLİS
ADANA
HATAY