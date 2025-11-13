Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 14 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 14 Kasım Cuma günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sonbahar sistemiyle birlikte yağışların özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor