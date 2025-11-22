Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak sağanak yağış için 23 şehirde yaşayanlara uyarıda bulundu. Risk altında olan iller belirlenirken vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte uyarı listesi…
☂️ İSTANBUL
☂️ KOCAELİ
☂️ SAKARYA
☂️ BURSA
☂️ YALOVA
☂️ TEKİRDAĞ
☂️ KIRKLARELİ
☂️ EDİRNE
☂️ ÇANAKKALE
☂️ BALIKESİR
☂️ ZONGULDAK
☂️ BARTIN
☂️ DÜZCE
☂️ BOLU
☂️ KARABÜK
☂️ KASTAMONU
☂️ SİNOP
☂️ SAMSUN
☂️ ORDU
☂️ GİRESUN
☂️ TRABZON
☂️ RİZE
☂️ ARTVİN