Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak sağanak yağış için 23 şehirde yaşayanlara uyarıda bulundu. Risk altında olan iller belirlenirken vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte uyarı listesi…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 1

☂️ İSTANBUL

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 2

☂️ KOCAELİ

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 3

☂️ SAKARYA

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 4

☂️ BURSA

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 5

☂️ YALOVA

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 6

☂️ TEKİRDAĞ

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 7

☂️ KIRKLARELİ

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 8

☂️ EDİRNE

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 9

☂️ ÇANAKKALE

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 10

☂️ BALIKESİR

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 11

☂️ ZONGULDAK

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 12

☂️ BARTIN

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 13

☂️ DÜZCE

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 14

☂️ BOLU

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 15

☂️ KARABÜK

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 16

☂️ KASTAMONU

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 17

☂️ SİNOP

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 18

☂️ SAMSUN

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 19

☂️ ORDU

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 20

☂️ GİRESUN

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 21

☂️ TRABZON

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 22

☂️ RİZE
☂️ ARTVİN

Hava durumu