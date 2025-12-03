Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 4 Aralık Perşembe günü birçok ilde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Gök gürültülü yağışların etkili olacağı bölgeler için dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji, yarın birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü beklendiğini açıkladı. Yağışların ani ve yoğun olabileceği belirtilirken vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 2

İşte sağanak yağışın etkili olacağı şehirler...

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 3

Çanakkale

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 4

Manisa

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 5

İzmir

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 6

Aydın

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 7

Muğla

Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 8

Burdur

