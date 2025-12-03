Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 4 Aralık Perşembe günü birçok ilde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Gök gürültülü yağışların etkili olacağı bölgeler için dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İşte sağanak yağışın etkili olacağı şehirler...
Çanakkale
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Burdur