Meteoroloji'den "yağış sistemi" uyarısı!

Hava sıcaklığının; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.