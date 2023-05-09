Meteoroloji’den uyarı: Tüm hafta sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre; yurt genelinde hafta boyunca yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Rapora göre; yurtta aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışlar bu hafta da sürecek.
O BÖLGELERE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/turkiye.aspx