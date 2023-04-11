O illere gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji tarafından 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 21 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, ülke genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

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O illere gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 1 1 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

O illere gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 2 2 5

O İLLERE SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

O illere gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 3 3 5

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.