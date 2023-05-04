Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar düşecek. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı uyarı - Resim: 1 1 10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı uyarı - Resim: 2 2 10

Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı uyarı - Resim: 3 3 10

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. 

22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı uyarı - Resim: 4 4 10

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.