Mezarlıkta çiçek hırsızlığı skandalı! Acılı baba kızının mezarını kamerayla koruyor

Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca da, mezarlıklarda çiçek hırsızlığının yaygın bir sorun olduğunu vurguladı. Muhtar Koca, "Daha öncede mahalle mezarlıklarımızda buna benzer bir sürü olay oldu. Vatandaşımızın talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesinden izin alarak kamera yerleştirdik. Birçok mezarda aynı şekilde çiçek hırsızlığı oldu. İnsana saygı yok. Büyüğe saygı yok. En azından ölüye bari saygısı olsun insanların" diyerek tepki gösterdi. Muhtar, bu tür olayların Serik'teki diğer mezarlıklarda da yaşandığının duyulduğunu ekledi.