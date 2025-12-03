Mezarlıkta çiçek hırsızlığı skandalı! Acılı baba kızının mezarını kamerayla koruyor
Antalya'nın Serik ilçesinde 2023 yılında geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike Oğuz'un acılı babası, kızının mezarına diktiği çiçeklerin defalarca çalınması üzerine çaresiz kaldı.
Hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla mezarlığa güvenlik kamerası sistemi kurduran baba Hüseyin Oğuz, bu önlemin de çözüm olmadığını belirterek hırsızlık şüphelilerine yürek burkan bir çağrıda bulundu.
Acılı baba, hırsızlara hitaben, "Gelsinler ne kadar çiçek istiyorlarsa alıvereyim. Yeter ki mezarın üzerindeki çiçekleri çalmasınlar" dedi.
NE OLMUŞTU?
Lise öğrencisi Melike Oğuz, 25 Ekim 2023 tarihinde, okula gitmek üzere babası Hüseyin Oğuz'un kullandığı motosikletin arkasındaydı. Serik ilçesi Belek yolu üzerindeki Otogar kavşağında motosiklete bir otobüs çarptı. Kazayı baba Hüseyin Oğuz hafif yaralarla atlattı, ancak ağır yaralanan kızı Melike Oğuz, tedavi gördüğü hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek 16 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kızını kaybettiği günden bu yana her gün mezarını ziyaret eden, çiçeklerini sulayan ve temizliğini yapan baba Hüseyin Oğuz, son dönemde çiçeklerin sürekli çalınmasıyla yeni bir acı yaşamaya başladı.
GÜVENLİK KAMERASI DA HIRSIZLARI DA DURDURAMADI
Sürekli yaşanan çiçek hırsızlıklarına bir çözüm bulmak isteyen Hüseyin Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak kızının mezarını görecek şekilde çevreye güvenlik kamerası taktırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen Oğuz, orta yaşlarda bir kadın ve saçlı sakallı bir adamın bir çocuk eşliğinde sık sık gelerek mezarlıktaki çiçekleri çaldığını tespit etti.
Baba Oğuz, bu duruma isyan ederek, "Kızımın mezarına diktiğim çiçekleri 4-5 seferdir çalıyorlar. Mezarını yaptıralı yaklaşık bir sene oldu. Bir senedir sürekli gelip çiçekleri çalıyorlar" sözleriyle yaşadığı sitemi dile getirdi.
Hırsızların yakalanıp cezalandırılmasını talep eden Hüseyin Oğuz, şüphelilerden şikayetçi ve davacı olduğunu belirterek, "Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istiyorum" dedi. Oğuz, hırsızlık yapanların çaldıkları çiçekleri ne yaptığını bilmediğini, ancak bunları ya evlerinde yetiştirdiklerini ya da çiçekçilere para karşılığında sattıklarını düşündüğünü ifade etti.
Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca da, mezarlıklarda çiçek hırsızlığının yaygın bir sorun olduğunu vurguladı. Muhtar Koca, "Daha öncede mahalle mezarlıklarımızda buna benzer bir sürü olay oldu. Vatandaşımızın talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesinden izin alarak kamera yerleştirdik. Birçok mezarda aynı şekilde çiçek hırsızlığı oldu. İnsana saygı yok. Büyüğe saygı yok. En azından ölüye bari saygısı olsun insanların" diyerek tepki gösterdi. Muhtar, bu tür olayların Serik'teki diğer mezarlıklarda da yaşandığının duyulduğunu ekledi.