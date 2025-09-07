MGM’den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 8 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle 46 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

Yağışların etkili olacağı iller arasında Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Kırıkkale için ayrıca sarı kodlu alarm verildi. Yaz mevsiminin son günlerinde gelen bu yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalaması bekleniyor:

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

İŞTE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENEN İLLER

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KIRKLARELİ

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ TEKİRDAĞ

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ İSTANBUL

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ YALOVA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ BURSA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KOCAELİ

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ BİLECİK

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ SAKARYA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ESKİŞEHİR

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ AFYONKARAHİSAR

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ISPARTA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ BURDUR

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ANTALYA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ BOLU

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ DÜZCE

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ZONGULDAK

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ANKARA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KONYA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KARAMAN

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ MERSİN

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ BARTIN

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ÇANKIRI

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KARABÜK

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KIRIKKALE

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KIRŞEHİR

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ NEVŞEHİR

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ AKSARAY

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ADANA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ NİĞDE

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ AMASYA

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ÇORUM

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KASTAMONU

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ SİNOP

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ KAYSERİ

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ HATAY

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ OSMANİYE

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ SİVAS


MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ GİRESUN

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ TOKAT

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ORDU

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ GÜMÜŞHANE

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ TRABZON

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ RİZE

MGM'den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!

🌧️⚡ ARTVİN
🌧️⚡ ARDAHAN

