MGM’den sarı kodlu alarm: 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 8 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle 46 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yayınlanma:
Yağışların etkili olacağı iller arasında Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Kırıkkale için ayrıca sarı kodlu alarm verildi. Yaz mevsiminin son günlerinde gelen bu yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalaması bekleniyor:
İŞTE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
🌧️⚡ KIRKLARELİ
🌧️⚡ TEKİRDAĞ
🌧️⚡ İSTANBUL
🌧️⚡ YALOVA
🌧️⚡ BURSA
🌧️⚡ KOCAELİ
🌧️⚡ BİLECİK
🌧️⚡ SAKARYA
🌧️⚡ ESKİŞEHİR
🌧️⚡ AFYONKARAHİSAR
🌧️⚡ ISPARTA
🌧️⚡ BURDUR
🌧️⚡ ANTALYA
🌧️⚡ BOLU
🌧️⚡ DÜZCE
🌧️⚡ ZONGULDAK
🌧️⚡ ANKARA
🌧️⚡ KONYA
🌧️⚡ KARAMAN
🌧️⚡ MERSİN
🌧️⚡ BARTIN
🌧️⚡ ÇANKIRI
🌧️⚡ KARABÜK
🌧️⚡ KIRIKKALE
🌧️⚡ KIRŞEHİR
🌧️⚡ NEVŞEHİR
🌧️⚡ AKSARAY
🌧️⚡ ADANA
🌧️⚡ NİĞDE
🌧️⚡ AMASYA
🌧️⚡ ÇORUM
🌧️⚡ KASTAMONU
🌧️⚡ SİNOP
🌧️⚡ KAYSERİ
🌧️⚡ HATAY
🌧️⚡ OSMANİYE
🌧️⚡ SİVAS
🌧️⚡ GİRESUN
🌧️⚡ TOKAT
🌧️⚡ ORDU
🌧️⚡ GÜMÜŞHANE
🌧️⚡ TRABZON
🌧️⚡ RİZE
🌧️⚡ ARTVİN
🌧️⚡ ARDAHAN