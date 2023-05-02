Çevirmeye girdi midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan'da yol uygulaması yapan trafik polislerinin durdurduğu İran plakalı otobüsten, şüphe üzerine alınan kararla Abdolmannan S.'nin hastanede tomografisi çekildi.

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Çevirmeye girdi midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı - Resim: 1 1 4

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan günü uygulama noktasında İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. 

Çevirmeye girdi midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı - Resim: 2 2 4

Otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin, şüphe üzerine alınan kararla, götürüldüğü hastanede tomografisi çekildi.

Çevirmeye girdi midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı - Resim: 3 3 4

Tomografide, Abdolmannan S.'nin Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edildi. Abdolmannan S.'nin midesinden doğal yollarla 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

Çevirmeye girdi midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı - Resim: 4 4 4

Gözaltına alınan Abdolmannan S., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Mayıs günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: hurriyet.com.tr