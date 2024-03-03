Milas’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada silahla vurularak öldürüldü.

Milas’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından sağlık ekipleri mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen başından vurulan Alican Kırca, olay yerinde hayatını kaybetti. Milas Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

# muğla # milas
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