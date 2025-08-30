Motorine beklenen zam geldi mi? İşte 30 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin fiyatına bugünden itibaren zam yapılması bekleniyordu. Ancak sektör kaynaklarının öngördüğü 1 TL’yi aşan artış gerçekleşmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları sabit kaldı.
Benzine geçtiğimiz günlerde 1,21 TL zam yapılmıştı. Sürücüler ise “motorine zam geldi mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 30 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL ⛽
Motorin: 52,15 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL ⛽
Motorin: 52,03 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL ⛽
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL ⛽
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL