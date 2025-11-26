Mudanya’da kadın cinayeti kurbanları için yüzlerce ayakkabı yere bırakıldı!
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, sessiz yürüyüşle başladı; kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenleri sembolize eden yüzlerce ayakkabı Mütareke Meydanı’na serildi.
Mudanya Kent Konseyi’nin öncülüğünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir sessiz yürüyüş organizasyonu düzenlendi.
Etkinlik için BUDO İskelesi’nde siyah kıyafetlerle toplanan kadınlar, ikişerli sıralar halinde yürüyerek Mütareke Meydanı’na doğru ilerledi.
Yürüyüş boyunca katılımcılar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve yardım çağrısını simgeleyen dört parmak işaretini sürekli tekrarladı.
Mütareke Meydanı'na varıldığında, hayatını kaybeden kadın cinayeti kurbanlarını temsil etmesi amacıyla yüzlerce ayakkabı yere bırakıldı.
Kadınlar, bu sembolik ayakkabıların çevresinde büyük bir çember oluşturdu. Ardından, yaşamını yitiren kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
Etkinliğin en çarpıcı anlarından biri, kısa süreliğine yapılan çığlık eylemi oldu. Bu eylem, etkinliğe katılanların yoğun duygularını ve kadına yönelik şiddete karşı yükselen toplumsal tepkiyi güçlü bir şekilde yansıttı. Konuşmaların yapıldığı programda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu bir kez daha vurgulandı.
Etkinliğe, sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Konuşmalar sırasında bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı ve meydanda oldukça duygusal anlar yaşandığı bildirildi.
Program, gece saatlerine kadar devam eden sessiz nöbetle sürdürüldü.