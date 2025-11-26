Mudanya’da kadın cinayeti kurbanları için yüzlerce ayakkabı yere bırakıldı!

Etkinliğin en çarpıcı anlarından biri, kısa süreliğine yapılan çığlık eylemi oldu. Bu eylem, etkinliğe katılanların yoğun duygularını ve kadına yönelik şiddete karşı yükselen toplumsal tepkiyi güçlü bir şekilde yansıttı. Konuşmaların yapıldığı programda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu bir kez daha vurgulandı.