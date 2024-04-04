Muğla Datça'da deprem oldu

AFAD X hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Muğla Datça'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Ege Denizi'nde meydana geldi. Depremin derinliği ise 30,92 kilometre olarak tespit edildi. AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı deprem duyurusu ise aşağıda yer alıyor.

MUĞLA DATÇA'DA DEPREM