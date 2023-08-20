Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

# muğla # göçmen
Çok Okunanlar
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler
Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Beşiktaş, Sergio Ramos ve Talisca için yeni haftayı bekliyor!
Beşiktaş, Sergio Ramos ve Talisca için yeni haftayı bekliyor!
Türkiye'de düzensiz göç!
Türkiye'de düzensiz göç!
Öne Çıkanlar İran’da Eylemler, Esir Takası ve Nükleer Kriz! - Gürkan Demir - Ulusal Kanal İran’da Eylemler, Esir Takası ve Nükleer Kriz! - Gürkan Demir - Ulusal Kanal Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!