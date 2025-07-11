Muğla’da mahalleli yangına karşı insan zinciri oluşturdu
Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangınında dar sokaklar nedeniyle itfaiyenin müdahalesi gecikince mahalle sakinleri insan zinciri oluşturarak ekiplerin hortumu yangın yerine ulaştırmasına yardım etti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek katlı ahşap bir evde çıkan yangına müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekiplerinin yardımına mahalle sakinleri koştu. Kentsel SİT alanı içinde bulunan Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak’taki dar sokaklar nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük yaşayan itfaiye ekiplerine, mahalle halkı insan zinciri oluşturarak destek verdi.
Mahalleli, su hortumlarını elden ele ulaştırarak alevlerin diğer yapılara sıçramasını önlemeye çalıştı. Yangının büyümesini engellemek için zamanla yarışan vatandaşlar, yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Müdahalenin ardından alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.