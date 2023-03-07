Naci Görür,. 5 ile dikkat çekti: "Depremler beklenebilir"

- 1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle. Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır.