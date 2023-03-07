Naci Görür,. 5 ile dikkat çekti: "Depremler beklenebilir"
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada “Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir.” İfadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'deki 4,7'lik depremin ardından Hacılar ilçesinde saat 14.48'de 4,4 ve İncesu ilçesinde saat 14.53'te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.
Kayseri’de meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:
- Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF’dan ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur.
- 1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle. Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır.