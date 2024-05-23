Naci Görür deprem sonrası uyardı
Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'da gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşları uyardı. Görür, X üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'da gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede yaşayan insanları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı. Görür, X üzerinden depremin gerçekleştiği yer hakkında önemli bilgiler aktardı. İşte merak edilen ayrıntılar...
NACİ GÖRÜR UYARDI
Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip. Sevgiyle
# deprem