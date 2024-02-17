Naci Görür Gaziantep'i uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür Gaziantep hakkında uyarı verdi. Kırılmayan faylardan bahseden Görür, Gaziantep'in bir bölgesini uyardı. İşte merak edilen ayrıntılar...

Naci Görür Gaziantep'i uyardı!
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Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep'te kırılmayan fayların olduğunu bildirdi. Gazianteplileri ilgilendiren önemli haber veren Görür, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekti. Bir konferansta konuşan Naci Görür faylar hakkında neler söyledi? İşte ayrıntılar...

NACİ GÖRÜR GAZİANTEP'İ UYARDI

Naci Görür Gaziantep'i uyardı! - Resim : 1

Prof. Dr. Naci Görür şu önemli açıklamaları yaptı:

Gaziantep’in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep’e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz.
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı! "Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz"Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı! "Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz"Gündem
# ​Gaziantep # naci görür
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