Naci Görür Gaziantep'i uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep'te kırılmayan fayların olduğunu bildirdi. Gazianteplileri ilgilendiren önemli haber veren Görür, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekti. Bir konferansta konuşan Naci Görür faylar hakkında neler söyledi? İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Naci Görür şu önemli açıklamaları yaptı:

Gaziantep’in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep’e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz.