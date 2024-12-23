Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Kilitli faylar için hazırlıklı olun"
Marmara Denizi’nde art arda meydana gelen depremlerin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Marmaraereğlisi - Tekirdağ açıklarında dün meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Görür, dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Görür, sosyal medya paylaşımında, “Marmara Denizi’nde meydana gelen 4’ten küçük depremleri değerlendirmiyoruz” diyerek, bölgedeki küçük ölçekli depremlerin olağan olduğuna dikkat çekti.
Açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Son deprem Marmaraereğlisi açıklarında oldu. Bu bölgenin doğusunda yer alan Kumburgaz Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı daha önce kırıldı, ancak bu bölgede meydana gelen depremler genellikle gaz çıkışlarına bağlı olarak çökellerde oluşan deformasyonlardan kaynaklanıyor.
Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normaldir. Faylar stres biriktiriyor ve bu süreçte zaman zaman küçük depremler oluşması beklenir.”
Görür’ün açıklamaları, Marmara Denizi ve çevresindeki deprem riskiyle ilgili endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.