Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Kilitli faylar için hazırlıklı olun"

“Son deprem Marmaraereğlisi açıklarında oldu. Bu bölgenin doğusunda yer alan Kumburgaz Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı daha önce kırıldı, ancak bu bölgede meydana gelen depremler genellikle gaz çıkışlarına bağlı olarak çökellerde oluşan deformasyonlardan kaynaklanıyor.