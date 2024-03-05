Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!
4 Mart gecesi Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında gözler deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür' çevrildi. Naci Görür o ili ağlayarak uyardı!
6 Şubat günü yaşanan asrın felaketinin ardından orada bulunan fay hattının daha çok kırılıp yeni bir depreme neden olup olmayacağını merak konusu olmuştu.
Naci Görür de bir ili daha işaret etti. O il için hazırlıklar başladı mı? İşte detaylar...
Deprem kuşağında yer alan Hakkari'de afetlere hazırlıklı olmak amacıyla kurulan 56 ekipteki 2 bin polis, jandarma ve öğretmene arama kurtarma eğitimi veriliyor, kentteki 2 bin 500 yapının deprem risk analizinin yapılması için çalışma yürütülüyor. Prof. Dr. Naci Görür'ün gözyaşlarını tutamayarak uyardığı 18 il içinde yer alan Hatay'da yapıların gözlemsel risk durumu analizinde bazı mahallelerde yapı stokunun yüzde 80'nine varan oranda riskli yapılardan oluştuğunu görüldü.
İlk etapta, il genelinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinde görevli 2 bin personelden oluşan 56 arama kurtarma ekibi kuruldu.
Kentte 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 yapının depreme karşı riskli olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla üniversite ile belediye arasında protokol imzalandı. Ücretsiz sunulacak bu hizmet için şu ana kadar yaklaşık 600 kişi belediyeye başvuru yaptı.