Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı

Deprem Uzmanı Naci Görür 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde açıkladığı o illerde depremler olmaya başladı. 7 Şiddetinde bir deprem daha meydana geleceğine dikkat çeken Naci Görür'ün işaret ettiği o şehirler ve depremler! Hangi şehirlerde 7 şiddetinden deprem olacak?

# deprem # son dakika depremleri
Son Güncelleme:
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı - Resim: 1

Türkiye'nin yaşadığı en büyük 2 depremi ardından etkilenen 11 il sonrası büyük bir yıkım yaşandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7 üzeri şiddette olan depremler akabinde Malatya, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa gibi  şehirlerde yüksek oranda etkilendi. 

1 7
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı - Resim: 2

O İllerde Depremler Olmaya Başladı

Deprem sonrası ilk açıklama Naci Görür'den geldi. Uyuyan bir fay hattının bu depremlerle kalmayacağı ve daha fazla deprem belki artçı medyana  geleceğini söylemişti. 

2 7
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı - Resim: 3

Bir açıklamasında Kahramanmaraş depremi sonrası en tehlikeli şehirlerin Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Bursa, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari olduğunu belirtmişti. 

3 7
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı - Resim: 4

Yaklaşık bir yıldır tüm bu şehirlerde 4 üzeri depremler meydana geliyor. Görür, bu şehirlerden birinde mutlaka 7 üzerinde bir deprem olacağının da ayrıca altını çizdi. 

4 7