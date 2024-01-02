Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı
Deprem Uzmanı Naci Görür 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde açıkladığı o illerde depremler olmaya başladı. 7 Şiddetinde bir deprem daha meydana geleceğine dikkat çeken Naci Görür'ün işaret ettiği o şehirler ve depremler! Hangi şehirlerde 7 şiddetinden deprem olacak?
Türkiye'nin yaşadığı en büyük 2 depremi ardından etkilenen 11 il sonrası büyük bir yıkım yaşandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7 üzeri şiddette olan depremler akabinde Malatya, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirlerde yüksek oranda etkilendi.
O İllerde Depremler Olmaya Başladı
Deprem sonrası ilk açıklama Naci Görür'den geldi. Uyuyan bir fay hattının bu depremlerle kalmayacağı ve daha fazla deprem belki artçı medyana geleceğini söylemişti.
Bir açıklamasında Kahramanmaraş depremi sonrası en tehlikeli şehirlerin Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Bursa, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari olduğunu belirtmişti.
Yaklaşık bir yıldır tüm bu şehirlerde 4 üzeri depremler meydana geliyor. Görür, bu şehirlerden birinde mutlaka 7 üzerinde bir deprem olacağının da ayrıca altını çizdi.