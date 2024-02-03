Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat...

Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremden sonra, Bitlis ve Hakkari şehirleri için önemli uyarılar verdi. Görür, bölgede stres yüklendiğini ifade etti ve bu hususun gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Prof. Dr. Naci Görür'ün Hakkari depremi sonrası X üzerinden yaptığı açılamanın ayrıntıları bu şekildedir;