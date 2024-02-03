Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat...

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Naci Görür o iki ili uyardı...

Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat...
Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat...
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Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremden sonra, Bitlis ve Hakkari şehirleri için önemli uyarılar verdi. Görür, bölgede stres yüklendiğini ifade etti ve bu hususun gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat... - Resim : 1

Prof. Dr. Naci Görür'ün Hakkari depremi sonrası X üzerinden yaptığı açılamanın ayrıntıları bu şekildedir;

Hakkari'de şiddetli depremHakkari'de şiddetli depremGündem
# naci görür # deprem # Hakkari # bitlis
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