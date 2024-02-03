Naci Görür uyardı! Bu iki ile dikkat...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Naci Görür o iki ili uyardı...
Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremden sonra, Bitlis ve Hakkari şehirleri için önemli uyarılar verdi. Görür, bölgede stres yüklendiğini ifade etti ve bu hususun gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
NACİ GÖRÜR UYARDI
Prof. Dr. Naci Görür'ün Hakkari depremi sonrası X üzerinden yaptığı açılamanın ayrıntıları bu şekildedir;
Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle pic.twitter.com/aY9eVEBXST— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 3, 2024
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