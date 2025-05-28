Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"

“deprem siyasetin değil bilimin işi”

Yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Görür, planlama süreçlerinde bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Yerel yönetimler, siyasi hesapları bir kenara bırakıp bilimin rehberliğinde şeffaf ve uzun vadeli planlar yapmalı. Toplum da bu sürecin içinde yer almalı. Çünkü dirençli kentler, sadece yöneticilerin değil, halkın da ortak sorumluluğudur” dedi.

“deprem değil, ihmal öldürür”

Konuşmasının sonunda en net uyarısını yineleyen Görür, şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkede deprem olacak mı diye sormak, yağmur yağacak mı demek kadar anlamsız. Elbette olacak. Önemli olan, buna nasıl hazırlandığımız. Eğer gerekeni yaparsak, felaket olmaz. Ama ihmal edersek, ölümün nedeni deprem değil, ihmalkârlık olur.”