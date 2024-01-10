Neredeyse 60 Oldu! İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İşte 10 Ocak 2024 İçin Güncel Oranlar...
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldığını İSKİ duyurmaktadır. İstanbulluları yakından ilgilendiren bu haberler ile İstanbul'un ne kadar suyu kaldığını öğrenmek mümkündür. Peki İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?
Son Güncelleme:
İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldığı bilgisini İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurur.
İstanbul'da barajların genel doluluk oranları % 55.31 oldu.
Alibey Barajı: % 64,5
Büyükçekmece Barajı: % 46,64
Darlık Barajı: % 67,19
Elmalı Barajı: % 88,62