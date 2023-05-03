Türkiye bir ayda neler gördü? İşte birbirinden önemli gelişmeler
Togg, TCG Anadolu, İMECE ve daha fazlası... Nisan ayında birbirinden önemli gelişmeler arka arkaya geldi. Peki, geçtiğimiz ayda hangi tarihi anlara şahitlik ettik? Gelin hep birlikte bakalım.
# ekonomi # güç # BİLİM TEKNOLOJİ
10 Nisan 2023 Dünya'nın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Türk Donanması hizmetine girdi
10 Nisan 2023 TOGG Makam aracı oldu ve yollara düştü.
15 Nisan 2023 Türkiyenin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.
20 Nisan 2023 İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA test uçuşlarını başarı ile tamamladı.