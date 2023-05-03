Türkiye bir ayda neler gördü? İşte birbirinden önemli gelişmeler

Togg, TCG Anadolu, İMECE ve daha fazlası... Nisan ayında birbirinden önemli gelişmeler arka arkaya geldi. Peki, geçtiğimiz ayda hangi tarihi anlara şahitlik ettik? Gelin hep birlikte bakalım.

# ekonomi # güç # BİLİM TEKNOLOJİ
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Türkiye bir ayda neler gördü? İşte birbirinden önemli gelişmeler - Resim: 1 1 11

10 Nisan 2023 Dünya'nın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Türk Donanması hizmetine girdi

Türkiye bir ayda neler gördü? İşte birbirinden önemli gelişmeler - Resim: 2 2 11

10 Nisan 2023 TOGG Makam aracı oldu ve yollara düştü.

Türkiye bir ayda neler gördü? İşte birbirinden önemli gelişmeler - Resim: 3 3 11

15 Nisan 2023 Türkiyenin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.

Türkiye bir ayda neler gördü? İşte birbirinden önemli gelişmeler - Resim: 4 4 11

20 Nisan 2023 İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA test uçuşlarını başarı ile tamamladı.