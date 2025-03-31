Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller

Mart ayının sonunda etkili olan sıcak hava yerini sağanak yağışlara bıraktı. Nisan ayının başlamasıyla birlikte birçok şehirde yağmur ve fırtına beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklamada 1 Nisan Salı günü sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.