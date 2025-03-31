Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller
Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 1 Nisan Salı günü birçok ilde bardaktan boşanırcasına yağmur yağacak. İşte sağanak beklenen şehirler...
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Mart ayının sonunda etkili olan sıcak hava yerini sağanak yağışlara bıraktı. Nisan ayının başlamasıyla birlikte birçok şehirde yağmur ve fırtına beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklamada 1 Nisan Salı günü sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.
Meteoroloji verilerine göre, 1 Nisan Salı günü sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar:
İstanbul
Kırıkkale
Çanakkale
Kırşehir
İzmir
Mersin
Manisa
Sinop
Aydın
Çorum
Muğla
Yozgat
Bilecik
Kayseri
Kütahya
Adana
Uşak
Tokat
Denizli
Sivas
Düzce
Kahramanmaraş
Eskişehir
Hatay
Afyonkarahisar
Malatya
Burdur
Adıyaman
Isparta
Erzincan
Antalya
Tunceli
Bartın
Elazığ
Zonguldak
Şanlıurfa
Bolu
Karabük
Ankara
Kastamonu
Çankırı