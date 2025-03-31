Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller

Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 1 Nisan Salı günü birçok ilde bardaktan boşanırcasına yağmur yağacak. İşte sağanak beklenen şehirler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 1

Mart ayının sonunda etkili olan sıcak hava yerini sağanak yağışlara bıraktı. Nisan ayının başlamasıyla birlikte birçok şehirde yağmur ve fırtına beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklamada 1 Nisan Salı günü sağanak yağış beklenen illeri duyurdu.

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 2

Meteoroloji verilerine göre, 1 Nisan Salı günü sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar:

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 3

İstanbul

Kırıkkale

Çanakkale

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 4

Kırşehir

İzmir

Mersin

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 5

Manisa

Sinop

Aydın

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 6

Çorum

Muğla

Yozgat

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 7

Bilecik

Kayseri

Kütahya

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 8

Adana

Uşak

Tokat

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 9

Denizli

Sivas

Düzce

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 10

Kahramanmaraş

Eskişehir

Hatay

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 11

Afyonkarahisar

Malatya

Burdur

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 12

Adıyaman

Isparta

Erzincan

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 13

Antalya

Tunceli

Bartın

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 14

Elazığ

Zonguldak

Şanlıurfa

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 15

Bolu

Karabük

Ankara

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Nisan yağmurları geliyor! İşte sağanak beklenen iller - Resim: 16

Kastamonu

Çankırı

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yağmur Meteoroloji Genel Müdürlüğü