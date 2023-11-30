Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor! 30 Kasım'da Baraj Doluluk Oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bildirilir. Peki 30 Kasım2da barajlarda ne kadar su kaldı? İşte güncel baraj doluluk oranları...
Son Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük olarak barajların doluluk oranlarını açıklamaktadır. Bu şekilde günlük baraj doluluk oranlarını duyuran İSKİ'ye göre 30 Kasım'da barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %31,03'e çıktı. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 38,59
Büyükçekmece Barajı: % 16,07
Darlık Barajı: % 45,21
Elmalı Barajı: % 73,79