Nusret 2023 Davet Tatbikatı

Nusret 2023 davet tatbikatı seçkin gözlemci günü basın brifingi yapıldı. Çanakkale Saros Körfezinde icra edilen tatbikatta tehlike arz eden mayınlar tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Nusret 2023 Davet Tatbikatı


Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Çanakkale Saros Körfezinde Nusret 2023 Davet Tatbikatı başladı.

Tatbikata, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlikleri yanı sıra 19 ülkeden 20 gözlemci personel katılım sağladı.

Tatbikat 6 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir.

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