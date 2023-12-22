O İlçelerde Saatler Süren Su Kesintisi! İSKİ Uyardı: 22 Aralık'ta Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ güncel olarak hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını önceden duyurmaktadır. Bu şekilde yaşanacak olumsuzluklar engellenebilir. Peki 22 Aralık'ta hangi ilçelerde su kesilecek?
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Beyoğlu'nda Hacıahmet ve İstiklal mahallelerinde saat 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.
Su kesintisi içme suyu hatlarında yaşanan 100 m çaplı arızadan kaynaklanıyor.
Esenyurt'ta Sultaniye ve Yenikent mahallelerinde 13.00'e kadar su kesintisi devam edecek.
Su kesintisi içme suyu hatlarında yaşanan 100 m çaplı arızadan kaynaklanıyor.