O İlçelerde Saatler Süren Su Kesintisi! İSKİ Uyardı: 22 Aralık'ta Hangi İlçelerde Su Kesilecek?

İSKİ güncel olarak hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını önceden duyurmaktadır. Bu şekilde yaşanacak olumsuzluklar engellenebilir. Peki 22 Aralık'ta hangi ilçelerde su kesilecek?

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O İlçelerde Saatler Süren Su Kesintisi! İSKİ Uyardı: 22 Aralık'ta Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 1

Beyoğlu'nda Hacıahmet ve İstiklal mahallelerinde saat 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak. 

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O İlçelerde Saatler Süren Su Kesintisi! İSKİ Uyardı: 22 Aralık'ta Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 2

Su kesintisi içme suyu hatlarında yaşanan 100 m çaplı arızadan kaynaklanıyor. 

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O İlçelerde Saatler Süren Su Kesintisi! İSKİ Uyardı: 22 Aralık'ta Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 3

Esenyurt'ta Sultaniye ve Yenikent mahallelerinde 13.00'e kadar su kesintisi devam edecek. 

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O İlçelerde Saatler Süren Su Kesintisi! İSKİ Uyardı: 22 Aralık'ta Hangi İlçelerde Su Kesilecek? - Resim: 4

Su kesintisi içme suyu hatlarında yaşanan 100 m çaplı arızadan kaynaklanıyor. 

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